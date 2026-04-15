これからの予定【発言・イベント】
16:15 訪日外客数（3月）
21:30 バーFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演
23:30 米週間石油在庫統計
16日
0:20 チポローネECB理事、国際金融システムプログラム（PIFS）会議出席
0:50 ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席
2:00 ブレマンNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
スペイン中銀総裁、スイス中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
2:45 ボウマンFRB理事（監督担当副議長）、国際金融協会（IIF）討論会出席（質疑応答あり）
3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ベイリー英中銀総裁、IMF討論会出席
チポローネECB理事、イベント講演
3:40 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
4:30 ラガルドECB総裁、経済会議出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
5:00 シュナーベルECB理事、ハウザー豪中銀副総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席
片山財務相、米国訪問（19日まで）
ゲオルギエバIMF専務理事、記者会見
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）
欧米主要企業決算
ASML、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更されることがあります。
21:30 バーFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演
23:30 米週間石油在庫統計
16日
0:20 チポローネECB理事、国際金融システムプログラム（PIFS）会議出席
0:50 ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席
2:00 ブレマンNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
スペイン中銀総裁、スイス中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
2:45 ボウマンFRB理事（監督担当副議長）、国際金融協会（IIF）討論会出席（質疑応答あり）
3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ベイリー英中銀総裁、IMF討論会出席
チポローネECB理事、イベント講演
3:40 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
4:30 ラガルドECB総裁、経済会議出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
5:00 シュナーベルECB理事、ハウザー豪中銀副総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席
片山財務相、米国訪問（19日まで）
ゲオルギエバIMF専務理事、記者会見
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）
欧米主要企業決算
ASML、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更されることがあります。