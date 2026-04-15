ドル円は一時159円台回復＝東京為替概況



昨日の海外市場で、米国とイランの協議再開に向けた楽観的な期待感を受けてドル安が優勢となった。ドル円は158.60円まで下落。ユーロドルが1.1811ドルを付けるなどの展開が見られた。



朝のドル円は158.80円を挟んでの推移。その後昼にかけてはいったんドル高となり、159円台を付ける場面が見られた。もっとも、午後は再びドル安となり158.80円台で推移。



昨日1.1810ドルを付けたユーロドルは、昼前にかけてのドル高を受けて1.1779ドルまで値を下げた。しかし午後は1.18ドル台に迫るなど、ユーロ安は続かず。



ユーロ円は昨日ロンドン市場午前に、史上最高値をわずかに更新する187.53円を付けた。昨日14日の海外市場で187円台半ばを付けた後の押し目は、187.10円前後までと限定的。高値を付けた後の海外市場は187.20円前後が底堅く、堅調な地合いが続いている。本日東京市場の高値は187.50円となっており、187円台後半買いには少し慎重な姿勢も見られる。



ポンドドルはユーロドル同様、昨日海外市場でのドル高一服もあって上昇。1.3590ドル台を付けた後、少し戻してもみ合いが続いた。東京市場では朝に1.3579ドルを付けた後、いったん1.3557ドルを付けたが、すぐに戻してもみ合いとなるなど一方向の動きにならず。朝からのレンジも1.3557-1.3579ドルと22ポイントにとどまっている。



ポンド円は午後に215.79円を付けるなど、堅調な地合いを維持。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト