テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが継続 ０．７２００が上値メド テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが継続 ０．７２００が上値メド

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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが継続 ０．７２００が上値メド



0.7163 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7138 現値

0.7095 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7054 一目均衡表・雲（上限）

0.7025 10日移動平均

0.7012 一目均衡表・転換線

0.7010 一目均衡表・基準線

0.6989 21日移動平均

0.6954 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6924 一目均衡表・雲（下限）

0.6880 100日移動平均

0.6816 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6707 200日移動平均



豪ドル/ドルは、４月に入ってから流れが上向きに転じている。１０＋２１日線のゴールデンクロス示現や、ＲＳＩ（１４日）の５０超えなど短期上昇トレンドのシグナルが発せられている。一目均衡表の雲を上抜けており、上限０．７０５４がサポート水準になっている。上値メドは心理的水準の０．７２００となろう。

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