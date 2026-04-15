テクニカルポイント　豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが継続　０．７２００が上値メド

0.7163　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7138　現値
0.7095　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7054　一目均衡表・雲（上限）
0.7025　10日移動平均
0.7012　一目均衡表・転換線
0.7010　一目均衡表・基準線
0.6989　21日移動平均
0.6954　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6924　一目均衡表・雲（下限）
0.6880　100日移動平均
0.6816　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6707　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、４月に入ってから流れが上向きに転じている。１０＋２１日線のゴールデンクロス示現や、ＲＳＩ（１４日）の５０超えなど短期上昇トレンドのシグナルが発せられている。一目均衡表の雲を上抜けており、上限０．７０５４がサポート水準になっている。上値メドは心理的水準の０．７２００となろう。