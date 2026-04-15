ME:I、セーラー服での撮影を振り返る AYANEは初のセーラー服で「学生のころに戻れたよう」
グローバルガールズグループのME:I、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が15日、都内で行われた『Linon』新シャンプー・トリートメント発表会に参加した。
【写真】似合いすぎ…！黒髪ストレートで登場したMIU
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
コンセプトムービーも撮影された。印象に残っていることを問われ、AYANEは「コンセプトムービーでみんなセーラー服を着させていただいた。私自身、セーラー服を着るのが人生で初めてでして。すごく新鮮でした。みんなで同じ制服を着られたのが学生のころに戻れたようで新鮮でありながら楽しい気持ちでした」とにっこり。
MOMONAは「コンセプトムービーの中で傘を持ちながら撮影したんですけど、傘が実はメンバーカラーで。装飾や柄も全然違ったものを用意してくださって、すごくワクワクしました」と振り返っていた。
【写真】似合いすぎ…！黒髪ストレートで登場したMIU
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
MOMONAは「コンセプトムービーの中で傘を持ちながら撮影したんですけど、傘が実はメンバーカラーで。装飾や柄も全然違ったものを用意してくださって、すごくワクワクしました」と振り返っていた。