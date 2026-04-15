井川遥、今朝も朝食＆弁当作ってから仕事へ「“かあちゃん”なんで！」
俳優の井川遥が15日、都内で行われたTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00、17日スタート）の放送直前スペシャルプレミアムイベントに登壇。母親としての一面をのぞかせた。
【動画】中条あやみ、岸谷五朗にグーグルCMのフレーズでいじられる「私の名前は中条あやみですが…」
作中のシーンにちなんで、料理に酢をかけるかという話題で、「◯（マル）」の札をあげた井川は、「こってりとか脂っぽいものにはお酢をかけたくなりますよね」とにっこり。司会のJPから「最近お酢をかけたものは？」という質問に笑いが起こる中、井川もほほ笑みを見せつつ「八宝菜の炒め物に！」と快く答えた。
そんな中で、岸谷から「お料理するんですか？井川さん」という質問が飛ぶと、井川は「何を…！きょうもお弁当に、朝食に作ってきましたよ」と告白。中条も「朝5時から起きてますからね」と補足が入ると、井川は「“かあちゃん”なんで！かあちゃん歴も長いんで」と笑っていた。
本作は、両親殺害事件の時効を公訴時効廃止のわずか2日前に迎えた兄弟が警察官となり、法では裁けない犯人を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる兄・田鎖真と、染谷将太演じる弟・田鎖稔が、現代社会の凶悪事件と31年前の未解決事件の真相に迫る。プロデュースは『アンナチュラル』『MIU404』などで知られる新井順子が手がけ、主題歌は森山直太朗による「愛々」。
質屋の店主と情報屋の2つの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役を井川遥、真が所属する強行犯係のバディ刑事・宮藤詩織役を中条あやみ、係長・小池俊太役を岸谷五朗、法医学者・神楽健介をJPが演じる。
ほかに、岡田将生、染谷将太が登壇した。
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質屋の店主と情報屋の2つの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役を井川遥、真が所属する強行犯係のバディ刑事・宮藤詩織役を中条あやみ、係長・小池俊太役を岸谷五朗、法医学者・神楽健介をJPが演じる。
ほかに、岡田将生、染谷将太が登壇した。