タレントの山田邦子が１４日、ブログを更新。救急車で運ばれ緊急入院していたことを告白した。１５日のブログでは退院を報告している。

山田は「激痛腹痛！？高熱も出て焦りました」といい「救急車の中で吐いたら迷惑になる！と思い、乗る前に自宅のトイレでほぼ水分だけだったけど吐くだけ吐いたのが良かったか？病院に到着したら、残念なぐらいあっという間に元気になったのだけど、ＣＴやらレントゲンやら検査検査で、結果を待って、絶飲食でずーっと抗生物質や水分や栄養やいろんな点滴を打ち続け、結局は腸炎だった、となり」と、腸炎だったようだ。

１４日のブログの時点で「３日目のお昼から待ちに待った食事が出た」とあり、先週末に入院となったと思われる。

「うっかりのつまみ食いや拾い食い、怪しい生ものなどに気を付けましょう」ともつづっており、こられの行為が原因だったようだ。

１５日のブログでは「すいません もう絶好調で退院しました」とあり、体調は回復。「結局なんの食べ物だったかは特定できませんでしたが、腸炎ということで、ズル休みのように休ませて頂いてもの凄く元気になりました。中毒なども増えてくるこの時期、皆様も、くれぐれも生モノや拾い食いなどお気を付け下さい」と呼びかけていた。