【ふくいんかんのえほんの世界】 4月17日 リニューアルオープン 場所：イオンモールりんくう泉南2階

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イオングループの未来屋書店は、福音館書店と協働し、イオンモールりんくう泉南2階にある未来屋書店りんくう泉南店の店内に、福音館書店の刊行物を網羅的に取り揃えた常設売場「ふくいんかんのえほんの世界」を新設して、4月17日にリニューアルオープンする。

この取り組みは、親子で本と出会い、楽しめる空間づくりを目指す、未来屋書店の児童書売場ブランド「みらいやの森」の一環として実施する。

体系化された売場で年齢や興味に応じた本を探せる

【福音館出版書籍の一例】

常設売場「ふくいんかんのえほんの世界」は、全国で初めて福音館書店の常設売場として展開するもの。福音館書店が現在刊行している書籍を中心に、「ねないこだれだ」や「エルマーのぼうけん」、「ぐりとぐら」などの絵本はもちろん、読み物、科学の本、月刊誌のバックナンバーまで約2,000点が一堂に揃う。ジャンルごとに体系化された売場構成によって、年齢や興味に応じて本と出会い、読み継いでいくことができる。

壁面や柱には作品の世界観を表現したビジュアルパネルを掲示しており、売場全体で絵本の世界に入り込むよう演出されている。

オープン記念「ぐりとぐら複製原画展」を開催

【壁面ビジュアル】

オープンを記念して、福音館書店を代表する作品「ぐりとぐら」の複製原画展を開催する。世代を超えて読み継がれてきた名作の原画を間近に見ることができる貴重な機会となっている。

開催期間：4月17日～5月20日

開催場所：未来屋書店りんくう泉南店 みらいやの森内特設スペース