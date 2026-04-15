人気アイドルがMEGUMIにアンチコメントへの本音を吐露「外見のこととか言われたりすると…」

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

4月13日（月）の放送では、よくエゴサーチをするというTravis Japanの吉澤閑也が、“アンチコメント”に対する本音を爆発させた。

【映像】アンチ意見を見たTravis Japan吉澤が…松倉が裏の顔を暴露!?

今回はゲストとして、Travis Japanの吉澤と松倉海斗、さや香の新山が登場。さまざまなトークを繰り広げるなか、吉澤がよくSNS上でエゴサーチをしているという話題に。

MEGUMIが、エゴサーチをしてネガティブなコメントを見てしまったらどうするのか尋ねると、吉澤は「そこもアドバイスだと思って受け取ってる」とポジティブな考えを答える。

しかしそこで松倉が、吉澤がアンチのコメントを見たときに「なんだよこれ」と言っていたと、コミカルなモノマネを交えつつ暴露。これに対し吉澤は笑いながら、「（真っ当な指摘は受け止めるが）外見のこととか言われたりすると『なんだこいつ』みたいな」と補足し、出演者たちは「意見とアンチはまた違うもんね」と納得していた。

さらにその後吉澤は、MEGUMIに「メンタルめちゃくちゃ強そうだよね」と言われると、「めっちゃ弱いですよ。豆腐のメンタル」「すぐ傷つきます」と返し、「エゴサやめてよ、じゃあもう」とツッコミを入れられていた。