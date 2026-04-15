１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９６銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８７円４４銭前後と同８銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円８０銭前後で推移していたが、午前１１時４０分過ぎに１５９円０６銭前後まで上昇した。トランプ米大統領は１４日、イランとの交渉が２日以内にパキスタンで再開する可能性を示した。和平協議の進展に対する期待が高まり、「有事のドル買い」の巻き戻しが流入し、１５９円割れへドルは下落した。ただ、原油相場では日本時間朝に一時１バレル＝８６ドル台まで下落していたＷＴＩ価格が、その後、９０ドル台に反発したことから、ドルの下値を買う動きも強まった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７９１ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS