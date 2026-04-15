コシナは、フォクトレンダーの交換レンズ「APO-SKOPAR（アポスコパー）75mm F2.8 VM」を2026年5月に発売する。希望小売価格は9万9,000円。シルバーとブラックの2色を用意する。

ライカMマウント互換のVMマウントを採用する単焦点MFレンズ。軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により高画質を実現したという。新設計の光学系は6群7枚構成で、うち4枚に異常部分分散ガラスを採用した。

レンズ全体を繰り出すシンプルな構造と開放F値F2.8の組み合わせにより、マウントからの全長は44mm、フィルター径はφ43mmと標準レンズ並みのコンパクトさに抑えた。

距離計連動に対応し、光学式レンジファインダーを用いたピント合わせができる。

付属のドーム型専用金属製フードは、突出部を3mmに設計して装着時の撮影フレームへの干渉を排除した。

レンズフード（シルバー）

レンズフード（ブラック）

口径比：1:2.8 最小絞り：F22 レンズ構成：6群7枚 画角：32.7° 絞り羽根枚数：10枚 最短撮影距離：0.7ｍ 距離計連動範囲：∞～0.7m（カメラにより異なる） フィルターサイズ：φ43mm 外形寸法：φ54.0×44.0mm 重量：191g