BTS7人がギュッとした密着オフショットに「尊い」「くっつき方かわい～」の声。J-HOPEが「Hooligan」ダンプラの裏側を公開

【写真】尊い！と話題に。BTS7人の仲良し密着ショット【動画】BTS「Hooligan」Dance Practice ／ MV

BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が自身のInstagramを更新。新曲「Hooligan」Dance Practiceのオフショットを公開した。

■J-HOPEが「Hooligan」ダンプラのオフショットを公開！

BTSは、4月14日に「Hooligan」Dance Practiceを公開。大人数のダンサーと一丸となり、声を掛け合いながら迫力のあるパフォーマンスを披露した。練習室を隅から隅まで使用した一糸乱れぬフォーメーションの全体を捉えた動画は「シンクロ率がすごい」「息ぴったり」「すごい迫力」など話題になっている。

J-HOPEは「PRACTICE!」というキャプションと共に、そのオフショットを投稿。鏡の前にメンバーとダンサーが集合し、中央にいるJ-HOPEが自身のカメラで撮った集合ショット（1枚目）をはじめ、練習着ショット（4枚目）など披露した。

3、5枚目には、メンバー7人で撮った練習中の集合ショットも。なぜがVは、メンバーの前にうつ伏せで横になり、グットポーズした両手をまっすぐ突き出したポーズをしている。Vは投稿に「練習、僕は大歓迎～おいで」とコメントを残した。

ぞれぞれの練習着や、密着する仲良しっぷりなど見どころ満載のオフショットに、ファンからは「7人揃った姿は何度見ても嬉しい」「鬼かわいい」「ヒョンの横にぴったりくっついてるジョングク本当に可愛い」「ホビたんいつもおしゃれ」「ジミンのくっつき方かわい～」「ホビの近くを死守するマンネラ可愛い」「尊い7人」「テテ寝そべってるw」「ホビカメラはいつも最高」など、大きな反響が寄せられている。

■動画：BTS「Hooligan」Dance Practice

■動画：BTS「Hooligan」MV