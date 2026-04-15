テクノフレックス <3449> [東証Ｓ] が4月15日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益を従来予想の17億円→29億円(前年同期は19.8億円)に70.6％上方修正し、一転して46.1％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の40億円(前期は39.2億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第1四半期は、クリーンエネルギー関連と半導体関連の市場を中心に受注が拡大し、想定を大幅に上回る収益となりましたので、当社は、2026年２月10日に公表いたしました第２四半期累計期間の連結業績予想を、上記の通り修正することといたしました。なお、通期の業績予想につきましては、イラン情勢の先行きが不透明であり、当社グループの業績への影響を算定することが困難なことから、2026年２月10日付の業績予想を据え置いております。今後、修正が必要な場合には、適時に開示して参ります。※ 上記予想は、本開示の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、将来発生する様々な要因により、異なる結果となる可能性を含みます。