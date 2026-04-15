　15日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　184506　　 -12.0　　　 56180
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 29726　　 -19.5　　　　3967
３. <1360> 日経ベア２　　　 20064　　　23.1　　　　97.4
４. <1321> 野村日経平均　　 17401　　 -26.9　　　 60860
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16586　　　 8.0　　　 66920
６. <1579> 日経ブル２　　　 11227　　　-9.6　　　 606.0
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　7725　　　38.1　　　　3566
８. <1542> 純銀信託　　　　　7026　　 147.7　　　 36690
９. <1540> 純金信託　　　　　6933　　　11.5　　　 23080
10. <1306> 野村東証指数　　　5979　　　72.7　　　 399.6
11. <1671> ＷＴＩ原油　　　　4803　　　-2.7　　　　4845
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　4383　　　70.7　　　 868.3
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　3780　　　68.1　　　　6049
14. <1615> 野村東証銀行　　　3442　　　49.5　　　 641.8
15. <200A> 野村日半導　　　　3381　　 -23.5　　　　3643
16. <1330> 上場日経平均　　　2592　　　19.2　　　 60900
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2373　　　80.3　　　 391.0
18. <1489> 日経高配５０　　　2350　　　51.6　　　　3182
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2157　　 -12.6　　　　 160
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2093　　 163.9　　　　2305
21. <1348> ＭＸトピクス　　　1870　　 162.6　　　　3944
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1824　　 -10.0　　　 60630
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　1730　　　38.6　　　205750
24. <1545> 野村ナスＨ無　　　1716　　 151.2　　　 41470
25. <2244> ＧＸＵテック　　　1705　　 321.0　　　　3150
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1581　　 111.9　　　 59240
27. <1358> 上場日経２倍　　　1509　　　21.8　　　107050
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1380　　　33.2　　　 798.1
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1300　　　-7.3　　　2097.0
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　1253　　 -53.1　　　 60530
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1219　　　60.6　　　 70280
32. <314A> ｉＳゴールド　　　1155　　　99.5　　　 362.8
33. <1398> ＳＭＤリート　　　1107　　 -44.4　　　1981.5
34. <2559> ＭＸ全世界株　　　 975　　　90.8　　　 27645
35. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 952　　 -50.1　　　　3454
36. <1328> 野村金連動　　　　 889　　　70.0　　　 18140
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　 879　　　62.2　　　 129.0
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 830　　　97.1　　　 31870
39. <2038> 原油先Ｗブル　　　 763　　　-3.9　　　　2480
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 705　　　10.0　　　 70750
41. <1699> 野村原油　　　　　 674　　　32.7　　　 583.9
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 640　　　77.3　　　　1963
43. <1308> 上場東証指数　　　 598　　 157.8　　　　3948
44. <1580> 日経ベア　　　　　 590　　　55.3　　　 924.5
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 588　　 134.3　　　 10200
46. <1541> 純プラ信託　　　　 580　　　27.8　　　　9817
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 498　　　14.7　　　　3467
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 496　　　82.4　　　　 100
49. <282A> ＧＸ半導１０　　　 441　　 -21.3　　　　2019
50. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 410　　　43.4　　　110450
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース