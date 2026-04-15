ETF売買代金ランキング＝15日大引け
15日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 184506 -12.0 56180
２. <1357> 日経Ｄインバ 29726 -19.5 3967
３. <1360> 日経ベア２ 20064 23.1 97.4
４. <1321> 野村日経平均 17401 -26.9 60860
５. <1458> 楽天Ｗブル 16586 8.0 66920
６. <1579> 日経ブル２ 11227 -9.6 606.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 7725 38.1 3566
８. <1542> 純銀信託 7026 147.7 36690
９. <1540> 純金信託 6933 11.5 23080
10. <1306> 野村東証指数 5979 72.7 399.6
11. <1671> ＷＴＩ原油 4803 -2.7 4845
12. <1568> ＴＰＸブル 4383 70.7 868.3
13. <1329> ｉＳ日経 3780 68.1 6049
14. <1615> 野村東証銀行 3442 49.5 641.8
15. <200A> 野村日半導 3381 -23.5 3643
16. <1330> 上場日経平均 2592 19.2 60900
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 2373 80.3 391.0
18. <1489> 日経高配５０ 2350 51.6 3182
19. <1459> 楽天Ｗベア 2157 -12.6 160
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2093 163.9 2305
21. <1348> ＭＸトピクス 1870 162.6 3944
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1824 -10.0 60630
23. <2036> 金先物Ｗブル 1730 38.6 205750
24. <1545> 野村ナスＨ無 1716 151.2 41470
25. <2244> ＧＸＵテック 1705 321.0 3150
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1581 111.9 59240
27. <1358> 上場日経２倍 1509 21.8 107050
28. <1655> ｉＳ米国株 1380 33.2 798.1
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1300 -7.3 2097.0
30. <1346> ＭＸ２２５ 1253 -53.1 60530
31. <1326> ＳＰＤＲ 1219 60.6 70280
32. <314A> ｉＳゴールド 1155 99.5 362.8
33. <1398> ＳＭＤリート 1107 -44.4 1981.5
34. <2559> ＭＸ全世界株 975 90.8 27645
35. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 952 -50.1 3454
36. <1328> 野村金連動 889 70.0 18140
37. <1356> ＴＰＸベア２ 879 62.2 129.0
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 830 97.1 31870
39. <2038> 原油先Ｗブル 763 -3.9 2480
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 705 10.0 70750
41. <1699> 野村原油 674 32.7 583.9
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 640 77.3 1963
43. <1308> 上場東証指数 598 157.8 3948
44. <1580> 日経ベア 590 55.3 924.5
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 588 134.3 10200
46. <1541> 純プラ信託 580 27.8 9817
47. <2243> ＧＸ半導体 498 14.7 3467
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 496 82.4 100
49. <282A> ＧＸ半導１０ 441 -21.3 2019
50. <1557> ＳＰＤＲ５百 410 43.4 110450
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 184506 -12.0 56180
２. <1357> 日経Ｄインバ 29726 -19.5 3967
３. <1360> 日経ベア２ 20064 23.1 97.4
４. <1321> 野村日経平均 17401 -26.9 60860
５. <1458> 楽天Ｗブル 16586 8.0 66920
６. <1579> 日経ブル２ 11227 -9.6 606.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 7725 38.1 3566
８. <1542> 純銀信託 7026 147.7 36690
９. <1540> 純金信託 6933 11.5 23080
10. <1306> 野村東証指数 5979 72.7 399.6
11. <1671> ＷＴＩ原油 4803 -2.7 4845
12. <1568> ＴＰＸブル 4383 70.7 868.3
13. <1329> ｉＳ日経 3780 68.1 6049
14. <1615> 野村東証銀行 3442 49.5 641.8
15. <200A> 野村日半導 3381 -23.5 3643
16. <1330> 上場日経平均 2592 19.2 60900
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 2373 80.3 391.0
18. <1489> 日経高配５０ 2350 51.6 3182
19. <1459> 楽天Ｗベア 2157 -12.6 160
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2093 163.9 2305
21. <1348> ＭＸトピクス 1870 162.6 3944
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1824 -10.0 60630
23. <2036> 金先物Ｗブル 1730 38.6 205750
24. <1545> 野村ナスＨ無 1716 151.2 41470
25. <2244> ＧＸＵテック 1705 321.0 3150
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1581 111.9 59240
27. <1358> 上場日経２倍 1509 21.8 107050
28. <1655> ｉＳ米国株 1380 33.2 798.1
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1300 -7.3 2097.0
30. <1346> ＭＸ２２５ 1253 -53.1 60530
31. <1326> ＳＰＤＲ 1219 60.6 70280
32. <314A> ｉＳゴールド 1155 99.5 362.8
33. <1398> ＳＭＤリート 1107 -44.4 1981.5
34. <2559> ＭＸ全世界株 975 90.8 27645
35. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 952 -50.1 3454
36. <1328> 野村金連動 889 70.0 18140
37. <1356> ＴＰＸベア２ 879 62.2 129.0
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 830 97.1 31870
39. <2038> 原油先Ｗブル 763 -3.9 2480
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 705 10.0 70750
41. <1699> 野村原油 674 32.7 583.9
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 640 77.3 1963
43. <1308> 上場東証指数 598 157.8 3948
44. <1580> 日経ベア 590 55.3 924.5
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 588 134.3 10200
46. <1541> 純プラ信託 580 27.8 9817
47. <2243> ＧＸ半導体 498 14.7 3467
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 496 82.4 100
49. <282A> ＧＸ半導１０ 441 -21.3 2019
50. <1557> ＳＰＤＲ５百 410 43.4 110450
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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