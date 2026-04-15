15日の日経平均株価は前日比256.85円（0.44％）高の5万8134.24円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1019、値下がりは516、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を162.51円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が141.19円、ベイカレント <6532>が23.47円、信越化 <4063>が19.11円、太陽誘電 <6976>が19.04円と続いた。



マイナス寄与度は60.78円の押し下げでキオクシア <285A>がトップ。以下、フジクラ <5803>が50.69円、イビデン <4062>が35.87円、ファストリ <9983>が22.53円、三菱商 <8058>が20.52円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は情報・通信業で、以下、証券・商品、銀行業、精密機器が続いた。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、卸売業が並んだ。



株探ニュース