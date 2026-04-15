15日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数331、値下がり銘柄数221と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、インフォメティス<281A>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、ジェイドグループ<3558>、ビザスク<4490>など6銘柄がストップ高。アミタホールディングス<2195>、フォルシア<304A>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、イメージ情報開発<3803>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>は一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス<138A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ロゴスホールディングス<205A>、ジェイフロンティア<2934>、ＢＲＵＮＯ<3140>など18銘柄は年初来高値を更新。リファインバースグループ<7375>、ペイクラウドホールディングス<4015>、フリー<4478>、ＰＯＰＥＲ<5134>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>は値上がり率上位に買われた。



一方、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>、フィットクルー<469A>がストップ安。Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、グロースエクスパートナーズ<244A>、ＴＭＨ<280A>、ベースフード<2936>、夢展望<3185>など26銘柄は年初来安値を更新。プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>、ｎｏｔｅ<5243>、グロービング<277A>、オキサイド<6521>、ＡＢＥＪＡ<5574>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース