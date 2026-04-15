15日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比3.6％減の3857億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.6％減の2958億円だった。



個別ではグローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> 、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> など34銘柄が新高値。日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.13％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が4.14％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.64％高、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> が3.45％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が3.17％高と大幅な上昇。



一方、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.10％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は4.07％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.95％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.27％安と大幅に下落した。



日経平均株価が256円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1845億600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2100億8100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が297億2600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が200億6400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が174億100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が165億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が112億2700万円の売買代金となった。



株探ニュース