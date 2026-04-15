CANDY TUNE、7人同時投球の始球式で球場沸かす 『倍々FIGHT!』の掛け声がPayPayドームに響きわたる
7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEが、4月14日にみずほPayPayドーム福岡で行われた「アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026」のセレモニアルピッチに登板し、ライブパフォーマンスを披露した。
【写真】異例の7人同時投球を披露したCANDY TUNE
試合前には、FRUITS ZIPPERとの限定コラボ商品であるコードレスアイロン『FRUITS ZIPPER×9012』を紹介。当日のヘアアレンジに同商品が使用されたことに触れ「360度かわいくアレンジしていただきました！」と元気に答えていた。
CANDY TUNEはグラウンド中央に移動し、楽曲『倍々FIGHT』を披露。キャッチーなパフォーマンスと息の合ったダンスで会場を一気に引き込み、スタンドからは同曲のお決まりの掛け声が球場全体へと広がるなど、試合前から熱気に包まれた。
始球式では、メンバーの掛け声を合図に7人が横一列に並び、同時に投球。それぞれが力強く腕を振り抜き、迫力ある一投で球場を沸かせた。アイドルグループならではの一体感ある始球式に、スタンドからは拍手が起こった。投球後は観客席に手を振るなどファンサービスを見せ、笑顔でグラウンドを後にした。
また、メンバー全員がグラウンドに並ぶ中、福岡出身の村川緋杏と立花琴未が代表して、株式会社クレイツの商品を選手へ贈呈。地元ゆかりの2人が大役を務める形となり、会場は温かな拍手に包まれた。
【写真】異例の7人同時投球を披露したCANDY TUNE
試合前には、FRUITS ZIPPERとの限定コラボ商品であるコードレスアイロン『FRUITS ZIPPER×9012』を紹介。当日のヘアアレンジに同商品が使用されたことに触れ「360度かわいくアレンジしていただきました！」と元気に答えていた。
始球式では、メンバーの掛け声を合図に7人が横一列に並び、同時に投球。それぞれが力強く腕を振り抜き、迫力ある一投で球場を沸かせた。アイドルグループならではの一体感ある始球式に、スタンドからは拍手が起こった。投球後は観客席に手を振るなどファンサービスを見せ、笑顔でグラウンドを後にした。
また、メンバー全員がグラウンドに並ぶ中、福岡出身の村川緋杏と立花琴未が代表して、株式会社クレイツの商品を選手へ贈呈。地元ゆかりの2人が大役を務める形となり、会場は温かな拍手に包まれた。