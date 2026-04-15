世界的に有名なオートバイレーサーで07年10月に川崎市内の一般道で交通事故死した阿部典史さん（享年32）の子息で、同じくオートバイレーサーだった真生騎（まいき、22）候補生がオートレーサーへの転向を目指し、オートレース選手養成所に入所したことが分かった。

15日、茨城県下妻市の同養成所で行われた「第40期選手候補生入所式」に真生騎候補生が参列。4月1日から40期の養成訓練はスタートしており、約9カ月間の訓練を経て、デビューは来年1月に予定されている。

覚悟を胸に、新たな世界へと踏み出した。真生騎候補生は13歳でバイクに乗り始め、14歳で本格的にロードレースデビュー。23年からは海外でのレースに挑戦。MotoGP参戦を目指したが、イタリアン・スピード・チャンピオンシップ参戦中の24年、最終戦を待たずに帰国した。「一昨年、イタリアにいたとき、マシントラブルで数戦乗れず。その時にオートレースの動画を見て、始めてみようと思った」。バイクにまたがり、極限のところで技術を競い合い、頂点に立ちたい。熱い思いを胸に、強者達がコンマ1秒を削り取るためにしのぎを削るオートの世界へと飛び込んだ。

真生騎候補生の祖父はオートレース6期生の阿部光雄さん（76）。昭和40年代、オートレースが全国的な盛り上がりを見せた頃の名選手で「川口四天王」と呼ばれた1人。3度の賞金王に輝き、1407勝を挙げ、15年をもって引退した。その後はロードレースチームの監督などを務めている。「祖父からは“いいと思う。頑張って”」と激励された。

目指すのはオートレース界の頂点。「目標は青山周平選手。初戦から勝ちたい」と意気込む。祖父を超える、過去6度の賞金王に輝いたナンバーワン。父と同じ世界の舞台で戦い、オートレース転向後は11年に史上初のデビューから無敗のまま初優勝を遂げた。高すぎる壁をいつか超えられるように、真生騎候補生はひたむきに技量を磨き、能力を高めていく。

典史さんは07年10月7日、川崎市内でスクーター型バイクに乗っていたところ、Uターン禁止区域を強引にUターンしようとした4トントラックにはねられ、32歳の若さで亡くなった。当時は3歳だっただけに「父の記憶は母、姉と行った潮干狩りくらい」と振り返る。それでも映像で見る父親の姿は衝撃的だった。「ロードを始めてから父の映像を見て、凄いなと思った」と尊敬する存在だ。

天才的なライディングセンスは世界に衝撃を与え、「ノリック」の愛称で、今も世界のモータースポーツファンのみならず、バイク好きの間でも広く語り継がれる伝説のライダー。父の思いは息子が受け継ぐ。伝説には続きがある。