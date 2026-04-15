辺野古沖転覆事故に「放送局全体で報道する回数が少ない」 BPOに視聴者意見多数
放送倫理・番組向上機構(BPO)に、視聴者から沖縄・辺野古沖で起きた船の転覆事故の報道をめぐる指摘が多く寄せられた。10日に行われた放送倫理検証委員会の議事概要から明らかになった。
BPO事務局が入る千代田放送会館
修学旅行の平和学習で訪れた京都府の高校生らを乗せた船が転覆し、高校生と船長が亡くなった事故。これについて、視聴者からは「放送局全体で報道する回数が少ないのではないか」といった声が寄せられた。
このほか、動物学者が著名な政治家の雰囲気を動物に例えてコメントしたことについて、「失礼ではないか」という批判も。さらに、政党の支持者に間違われて暴行を受けたとする男性をめぐるニュースで訂正放送が行われたものの、「間違った報道による被害が続いている」との批判が出ている。
BPO事務局が入る千代田放送会館
修学旅行の平和学習で訪れた京都府の高校生らを乗せた船が転覆し、高校生と船長が亡くなった事故。これについて、視聴者からは「放送局全体で報道する回数が少ないのではないか」といった声が寄せられた。
このほか、動物学者が著名な政治家の雰囲気を動物に例えてコメントしたことについて、「失礼ではないか」という批判も。さらに、政党の支持者に間違われて暴行を受けたとする男性をめぐるニュースで訂正放送が行われたものの、「間違った報道による被害が続いている」との批判が出ている。