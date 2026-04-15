ミキ昴生「40歳になりました」直筆美文字で誕生日メッセージ公開「字が美しすぎて感動」「ペン習字講座の成果が出てる」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】お笑いコンビ・ミキの昴生が4月14日、自身のInstagramを更新。手書きのメッセージを公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳吉本芸人「ギャップがすごい」直筆美文字を披露
かねてよりペン習字の通信講座を受講していることを明かしている昴生は、手書きでのメッセージを写真で投稿。「40歳になりました！お祝いメッセージくださった皆様、ありがとうございました。41歳の時、またよろしくお願い致します」と、気持ちのこもった丁寧な美文字で記されている。
この投稿に「おめでとうございます」「字が美しすぎて感動」「ギャップがすごい」「41歳もメッセージします」「ペン習字講座の成果が出てる」「理想の美文字」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳吉本芸人「ギャップがすごい」直筆美文字を披露
◆ミキ昴生、美文字でメッセージ投稿
かねてよりペン習字の通信講座を受講していることを明かしている昴生は、手書きでのメッセージを写真で投稿。「40歳になりました！お祝いメッセージくださった皆様、ありがとうございました。41歳の時、またよろしくお願い致します」と、気持ちのこもった丁寧な美文字で記されている。
◆ミキ昴生の投稿に反響
この投稿に「おめでとうございます」「字が美しすぎて感動」「ギャップがすごい」「41歳もメッセージします」「ペン習字講座の成果が出てる」「理想の美文字」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】