9Lanaが、新曲「DYNA MIND」を本日4月15日に配信リリースした。

本作は、恐れや思い込みに縛られ、動き出せない自分自身を打ち壊すためのアンセムソング。周囲の声や「どうせ無理」という内なる声に対し、失敗すら“マテリアル”として捉え、やぶれかぶれでも前へ進めと鼓舞する強烈なメッセージが込められている。

サウンド面では、9Lanaの真骨頂とも言えるラテンテイストのリズミカルなビートに、縦横無尽に駆け巡るボーカルが融合。さらにサビ前には、言葉と音を巧みに掛け合わせた“遊び心ある仕掛け”が施されており、リスナーの記憶に強く残る構成となっている。

ジャケットイラストは、「BALALAIKA」や「チンチロリズム」を手掛けたDENN氏が担当。自分だけの世界を打ち破り、自分自身をぶち壊すという楽曲のテーマをビジュアルでも体現した作品となっている。なお、ミュージックビデオも近日公開予定。

▼「DYNA MIND」

2026年4月15日（水）リリース

配信リンク： https://9lana.lnk.to/DYNAMIND Lyrics：Tana.H

Music：Tana.H／Marchin

Illust：DENN