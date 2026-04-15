モデル、タレントのpecoが14日、自身のインスタグラムを更新し、今月5日にスタートしたTBS系「上田晋也のサンデーQ」に出演した際の衣装を公開した。



【写真】「とってもかわいくて似合ってます」反響続々！

Pecoは「この前の日曜日の『上田晋也のサンデーQ』生放送のときのお衣装」と爽やかな色合いのジャケット、ボトムスを着用した写真を投稿。同番組について「ニュースを学べる新番組で、この前の放送だけでもたくさんの学びがあったんですが… わたし放送後に、めっちゃキュンとするの見つけてしまった。アメリカンなファミレスのような雰囲気のスタジオで、カメラマンさんたちがなんと、シェフのお洋服着てらっしゃった…!そういう細かいこだわりというか、細かい世界観というか… だいすき!大好物!つぎの日曜日も出させていただくので、ぜひご覧ください」と投稿した。



ファンから「かわいいtostalgicの夏服も楽しみにしてますっ!日曜日みてみます」「この衣装とってもかわいくて似合ってます 癒されました」「カラフルなスラックス良いなあ」「とってもお似合いです!」「ジャケット凄く似合っててかわいい」などと反響が続々届いた。



（よろず～ニュース編集部）