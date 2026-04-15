記事ポイント 世界に1台だけのクラウンスポーツのパトカーを1/43スケールで再現RAI’Sの限定800台モデルを4月8日から予約できる赤色灯や車両装備まで細かく楽しめるディスプレイモデル 世界に1台だけのクラウンスポーツのパトカーを1/43スケールで再現RAI’Sの限定800台モデルを4月8日から予約できる赤色灯や車両装備まで細かく楽しめるディスプレイモデル

RAI’Sは、愛知県警察総務部広報課広報車両として使われるトヨタ クラウン スポーツ RSの1/43スケールモデルを予約販売しています。

世界に1台だけという珍しい実車をもとにした限定モデルなので、警察車両やクラウンシリーズのコレクションを楽しみたい人にとって見逃せない1台です。

ダイキャスト製の完成品は、パトカーならではの装備も細かく再現しています。

飾って楽しめる特別感のあるミニカーとしてチェックできます。

RAI’S「1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」

商品名：1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両予約開始日：2026年4月8日発売予定：2026年5月〜6月価格：8,800円（税込）限定数：800台サイズ：1/43スケール素材：ダイキャスト（亜鉛合金）塗装済み完成品仕様：ディスプレイ用モデル（可動無し）対象年齢：14才以上販売場所：モデルギャラリーHIKO7、全国模型取扱店

トヨタ クラウン スポーツ RSのパトカー仕様は、2025年3月に愛知県警察へ寄贈された実車をもとにしています。

世界に1台だけの広報車両を自宅で楽しめる点が、このモデルの大きな魅力です。

限定生産

生産形態：一度限りの限定生産限定数：800台ブランド：RAI’S

RAI’Sは警察車両を中心に展開する完全限定生産ブランドです。

再販前提ではないコレクションモデルなので、特別感を重視して選びたい人にも向いています。

再現仕様

再現ポイント：V字型の赤色灯、前面赤色灯などの装備車両特徴：愛知県警察総務部広報課の広報車両実車特徴：PHEVで非常用電源としても活用

1/43スケールの車体は、広報車両でありながらパトカー装備を備えた実車の個性をできる限り表現しています。

珍しい車両背景まで含めて楽しめるので、警察車両モデルならではの見応えがあります。

限定生産のミニカーは、実車の希少性とコレクション性をどちらも味わえるのがうれしいところです。

愛知県警察に寄贈された特別なクラウンスポーツを手元で眺められるので、警察車両ファンにもクラウンファンにも魅力があります。

完成品モデルなので、購入後すぐにディスプレイして楽しめます。

RAI’S「1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」の紹介でした。

よくある質問

Q. どこで予約できますか？

A. モデルギャラリーHIKO7と全国模型取扱店で予約できます。

商品詳細ページから取扱情報も確認できます。

Q. いつ発売されますか？

A. 発売は2026年5月から6月が予定されています。

Q. このモデルは動かして遊べますか？

A. このモデルはディスプレイ用で、可動しない仕様です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 唯一無二の広報車両モデル！ RAI'S1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総 appeared first on Dtimes.