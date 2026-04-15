NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、先月放送を終了したNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の最終回を受けて、「センバツ高校野球」生中継で“異例の朝ドラ受け”が行われたことを絶賛した。

3月末に同局を退局した和久田麻由子アナウンサーが退局、和久田アナを含め、人材流出について意見を求められた中、井上会長は「NHKの中では次世代を担うアナウンサーの人材は確実に育ってきております」と自信。「こうした中で今後もNHKが視聴者の皆さんにいいコンテンツを届けることができるように、人事もしていきたいと思っております」と話した。

さらに「地域の各局にも本当いいアナウンサーがいまして」と切り出すと、話題となった高校野球中継での朝ドラ受けに言及。「ちょっと前の話になりますけど、先月27日の朝ドラ『ばけばけ』の最終回の後に、選抜高校野球の中継が続いておりまして。その中継アナウンサーが札幌局に応援に来ていた横山（哲也）君という人です。視聴者の思いを受けて、甲子園中継の冒頭の中で、朝ドラの受けというか、感想を一言言ったんですね」と振り返った。

この機転を利かした実況について「これは野球そのものも、もちろん邪魔しないというか、過不足のないコメントで、朝ドラの視聴者にも応えたと。私は本当に感心しまして」と称賛。「地域から地域に応援に来ているアナウンサーの中にも、こういった視聴者に寄り添うというか、的確なアナウンスができる、コメントができる、人材が育っているんだなと非常に思いました」と感心した。

「こうしたアナウンサーは男女問わず、東京、あるいは各局におります」とし、「ぜひ今後も、こうしたNHKならではのアナウンス技術を備えたアナウンサーがこれからもどんどん出てくることを期待したいと思います」と話した。