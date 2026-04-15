「一緒にいるのに衝撃」玉井詩織、近藤春菜＆元日向坂メンバーとディズニーシーへ！ 「兼ヲタ歓喜」
ももいろクローバーZの玉井詩織さんは4月14日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーで東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】豪華メンバーでのディズニーショット
ファンからは「すごいメンバー」「しおりんと久美ちゃんが一緒にいるのに衝撃…！」「兼ヲタ歓喜」「可愛いが詰まりすぎてる」「夢空間すぎる！」「最高のご褒美です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】豪華メンバーでのディズニーショット
「夢空間すぎる！」玉井さんは「春菜さんにお誘いいただき東京ディズニーリゾート様からご招待いただいた東京ディズニーシー“スパークリング・ジュビリー“に行ってきました！」とつづり、3枚の写真を投稿。お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さん、元日向坂46の加藤史帆さん、佐々木久美さんと東京ディズニーシーを満喫する姿を載せています。異色のメンバーでの貴重なプライベートショットです。
XGのライブも豪華メンバーで参戦近藤さんも12日、自身のInstagramを更新。「東京ディズニーリゾートの皆様からご招待いただき、東京ディズニーシー“スパークリング・ジュビリー”伺いました」とつづり、写真を公開していました。また、13日には7人組アーティストグループ・XGのライブを鑑賞したことを報告しましたが、ここにも玉井さんの姿が。俳優の伊藤沙莉さん、村川絵梨さんもおり、こちらもとても豪華なメンバーです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)