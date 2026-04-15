【一覧】バレーボール2026年度女子日本代表37人を発表 石川真佑、佐藤淑乃、和田由紀子ら 初選出は忠願寺莉桜ら14人
日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表した。石川真佑（25）、佐藤淑乃（24）、和田由紀子（24）らが名を連ねた。初選出は東九州龍谷高の忠願寺莉桜（17）など14人。
【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突 第3週は日本開催
女子日本代表は5月18日（国立代々木競技場 第二体育館）、21日（千葉ポートアリーナ）に紅白戦を行い、6月4日に初戦を迎えるネーションズリーグに臨む。
女子日本代表登録メンバー 37人
◆セッター
関菜々巳（26・UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／イタリア）
栄絵里香（35・SAGA久光スプリングス）
中川つかさ（25・NECレッドロケッツ川崎）
塩出仁美（26・大阪マーヴェラス）
花岡千聡（19・東レアローズ滋賀）
松井珠己（28・PFUブルーキャッツ石川かほく）
二宮みずき（22・ヴィクトリーナ姫路）
小林天音（16・下北沢成徳高）
◆アウトサイドヒッター
和田由紀子（24・NECレッドロケッツ川崎）
石川真佑（25・日本バレーボール協会）
佐藤淑乃（24・NECレッドロケッツ川崎）
鴫原ひなた（25・クインシーズ刈谷）
川添美優（24・PFUブルーキャッツ石川かほく）
宮部愛芽世（24・大阪マーヴェラス）
廣田あい（22・NECレッドロケッツ川崎）
北窓絢音（21・SAGA久光スプリングス）
大森咲愛（19・筑波大）
秋本美空（19・ドレスナーSC／ドイツ）
佐藤彩夏（21・東京女子体育大）
志摩美古都（27・大阪マーヴェラス）
忠願寺莉桜（17・東九州龍谷高）
大雲舞子（16・八王子実践高）
◆ミドルブロッカー
荒木彩花（24・SAGA久光スプリングス）
島村春世（34・日本バレーボール協会）
山田二千華（26・NECレッドロケッツ川崎）
山口真季（27・ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山）
宮部藍梨（27・ヴィクトリーナ姫路）
本田凜（22・東レアローズ滋賀）
井上未唯奈（20・SAGA久光スプリングス）
馬場柚希（18・筑波大）
甲萌香（28・NECレッドロケッツ川崎）
山下裕子（17・共栄学園高）
◆リベロ
小島満菜美（31・LOVBソルトレークバレーボール／アメリカ）
岩澤実育（26・埼玉上尾メディックス）
福留慧美（28・ヴィクトリーナ姫路）
西崎愛菜（23・大阪マーヴェラス）
西村弥菜美（26・SAGA久光スプリングス）
女子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程※日本時間
■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）
6月4日（木）5時30分〜 vsフランス
6月6日（土）5時30分〜 vsウクライナ
6月7日（日）9時00分〜 vsドイツ
6月8日（月）7時00分〜 vsカナダ
■予選ラウンド第2週：フィリピン
6月17日（水）21時00分〜 vsセルビア
6月19日（金）21時00分〜 vsチェコ共和国
6月20日（土）21時00分〜 vsドミニカ共和国
6月21日（日）21時00分〜 vsイタリア
■予選ラウンド第3週：日本（大阪）
7月8日（水）19時20分〜 vsブラジル
7月9日（木）19時20分〜 vsタイ
7月11日（土）19時20分〜 vsトルコ
7月12日（日）19時20分〜 vsポーランド
■ファイナルラウンド
7月22日〜26日