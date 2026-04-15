自衛官の歌唱「党大会よいなら個人のパーティーは」　中道・重徳氏　「呼びたい議員いくらでもいる」自民に苦言

自民党大会で自衛官が制服姿で国歌を歌ったことについて、中道改革連合の重徳国会対策委員長は15日、「党大会がよいなら個人のパーティーはどうなのか。自衛隊の方を呼びたい議員なんていくらでもいる」と述べ、自民党に苦言を呈した。

党の会合であいさつした重徳氏は、自衛官の歌唱について、「自衛隊員が個人の資格でという話であるが、特定の政党の党大会で国歌を歌うという演出に協力をさせられた」としたうえで、「違法性がないみたいなことを言っているが、自衛隊が特定政党に近い関係にあると見られるという懸念は拭えない」との認識を示した。

さらに、「党大会がよいなら個人のパーティーはどうなのか。違法性もなく問題はないということになると、自衛隊の方を呼びたい議員なんていくらでもいる」と指摘した。

そのうえで、「断ることができず協力せざるをえない関係になってしまったら、自衛隊組織に対する信頼を揺るがすことになってしまうのではないか」と懸念を示した。

重徳氏は、「自衛隊員を応援しようと呼びかけてきた」と自身の立場を説明したうえで、「各政治家が自衛隊員、自衛隊を応援し、国家国民のために頑張ってほしいという思いは一緒だと思う」とも述べた。