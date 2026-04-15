宮崎宣子、2歳息子の“人生初”お弁当4日分公開「ほぼ同じメニュー」悩み告白に「共感しかない」「愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2026/04/15】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月14日、自身のInstagramを更新。息子の人生初となる弁当を公開し、話題となっている。
【写真】46歳フリーアナ「彩りも綺麗で美味しそう」2歳息子の“人生初”弁当
宮崎は「ヤバい！！人生初のお弁当が、ほぼ同じメニュー」と、幼稚園に通う息子のために作った4日間のお弁当を公開。「慣れない生活でお弁当くらいは好きなものをと、ハンバーグとウィンナー、ブロッコリーを入れてたら、ほぼ同じ」と、試行錯誤しながらお弁当作りに励む様子を明かした。
さらに、卵が苦手な息子のために卵焼きを控えていることや、副菜を少しずつ変えながらも「なかなか他に入れられるスペースもなく、お弁当って難しい」と、悩ましい心境も記している。
投稿には「＃人生初 ＃メニューが分からない ＃誰か教えて」などハッシュタグが添えられ、「来週は頑張ろう」と前向きな言葉で締めくくられている。
この投稿に、ファンからは「愛情がたっぷり伝わってくる」「好きなものが入っているのが一番」「彩りも綺麗で美味しそう」「同じメニューでも子供は喜びますよ」「共感しかない」「無理せず頑張って」などと反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳フリーアナ「彩りも綺麗で美味しそう」2歳息子の“人生初”弁当
◆宮崎宣子「ほぼ同じメニュー」息子の“人生初”弁当公開
宮崎は「ヤバい！！人生初のお弁当が、ほぼ同じメニュー」と、幼稚園に通う息子のために作った4日間のお弁当を公開。「慣れない生活でお弁当くらいは好きなものをと、ハンバーグとウィンナー、ブロッコリーを入れてたら、ほぼ同じ」と、試行錯誤しながらお弁当作りに励む様子を明かした。
投稿には「＃人生初 ＃メニューが分からない ＃誰か教えて」などハッシュタグが添えられ、「来週は頑張ろう」と前向きな言葉で締めくくられている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛情がたっぷり伝わってくる」「好きなものが入っているのが一番」「彩りも綺麗で美味しそう」「同じメニューでも子供は喜びますよ」「共感しかない」「無理せず頑張って」などと反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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