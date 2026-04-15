TWICEサナ、ウエストのぞくノースリ×ポニーテール姿にファン悶絶「女神のビジュアル」「最強スタイル」
【モデルプレス＝2026/04/15】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が4月14日、自身のInstagramを更新。白いノースリーブトップス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳TWICE日本人メンバー「どの角度から見ても完璧」ファン絶賛のへそ出し×ポニテショット
サナは「久しぶりのポニー」と韓国語でつづり、髪を高い位置で結んだポニーテール姿を披露。白いノースリーブトップスの裾を胸下で結び、ベージュのボトムスを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいウエストラインが見えている。
また、きらびやかなビジューがついた衣装に黒パーカーを羽織った自撮り写真や、ブラウンを基調としたステージ衣装姿など、複数のオフショットも投稿している。
この投稿に「ウエスト細い」「ポニーテール可愛すぎでしょ」「どの角度から見ても完璧」「女神のビジュアル」「ステージ裏のオフ感も可愛い」「最強スタイル」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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◆TWICEサナ、美ウエスト際立つ白ノースリトップス姿公開
サナは「久しぶりのポニー」と韓国語でつづり、髪を高い位置で結んだポニーテール姿を披露。白いノースリーブトップスの裾を胸下で結び、ベージュのボトムスを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいウエストラインが見えている。
◆TWICEサナの投稿に反響
この投稿に「ウエスト細い」「ポニーテール可愛すぎでしょ」「どの角度から見ても完璧」「女神のビジュアル」「ステージ裏のオフ感も可愛い」「最強スタイル」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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