Ｊ１清水は１５日、静岡・三保グラウンドで公開練習を行った。ＤＦ高橋祐治（３２）は前節・広島戦が行われた１１日からチーム練習に部分合流。この日は２日間のオフ明けの練習で、ウォーミングアップやパス回しに参加した。

１８７センチの長身センターバックは、「ロンドぐらいの強度なら問題なくプレーできているので悪くはない。これからは広いコートでの練習やポゼッションなど、強度の高いメニューにもチャレンジしていきたい」と話した。

昨年６月２１日の名古屋戦で相手と接触し、左膝を負傷。前十字靱帯断裂から約１０か月が経過した。「グラウンドの端から、サッカーができてうらやましいと思いながら仲間の練習を見てきた。その中で、今は練習ができる幸せを感じている。試合にも出たい気持ちは強いので、そこを目指してやっていきたい」と前を向いた。チームメートの励ましに加え、家族の支えやロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」を始めとした音楽も心の支えになったという。

離脱期間中には神戸でリーグ連覇を達成した吉田孝行監督が就任。２０２５シーズンは失点５１でリーグワースト７位だったが、特別大会での１０失点はウエスト（西）で最少タイ、東西合わせても鹿島の５、Ｆ東京の８に次ぐ少なさだ。「サッカーは得点した選手が注目されがちだが、守備の部分も評価されるのはうれしい。もっと日本一の守備陣と言われるチームになりたい」と力を込めた。