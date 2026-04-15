真っすぐ打つための魔法のドリル 「ボールの前後20センチにティを置いて打ちます」（尾関彩美悠）
女子プロのように正確なショットを毎回打てれば、こんな楽なことはない。22年のルーキーシーズンにツアー初優勝を達成した尾関彩美悠は、「私は方向性を上げるためにボールの前後20センチの軌道を意識しています」と語る。その練習法を詳しく聞いた。
【連続写真】後ろのティへ真っすぐ引き、先のティに真っすぐ出して打つ 尾関のスイング
◇ ◇ ◇私はあまりスイング全体の動きを考えないタイプ。ボールの前後20?30センチの軌道を意識してゴルフをしています。アマチュアの皆さんは、トップやダウンスイングの形を意識し過ぎて、インパクト付近の軌道がバラバラなときがあるんです。ボールの前後20センチの軌道を真っすぐに整える練習では、ティを2本用意します。ターゲットに対してボールとティが真っすぐになるように、1本は20センチ先、もう1本は20センチ後ろに置いてください。そして、テークバックでは後ろのティに真っすぐ引き、フォローでは先のティに真っすぐ出してボールを打つ。ヘッド軌道を意識して練習を繰り返しているうちに、方向性もミート率も良くなりますよ。まずはフルショットでなく、ハーフスイングから練習を始めてみてください。さらに応用編として、ボールの前後にティを3本ずつ置いて、フェードやドローを打つ練習があります。まず、前後にティをタテに3本並べます。フェードを打つなら、ヘッドは後ろの右上のティの方向に引き（アウトに引く）、フォローでは左下のティの方向に振り抜く（インに振り抜く）のです。ドローを打つ際は右下のティの方向に引き、左上のティの方向に振り抜きます。是非挑戦してみてください。■尾関彩美悠おぜき・あみゆ／ 2003年生まれ。岡山県出身。21年11月のプロテストで初受験ながらトップ合格。翌22年にはツアー初優勝を挙げた。JFEスチール所属◇ ◇ ◇●山下美夢有のショットを詳細分析！ 関連記事『山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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