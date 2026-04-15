アマVで優勝賞金60万円はゲット 島田紗はプレーオフで惜敗も前向く【ネクヒロ第3戦】
＜CR?ATION DREAM CUP（1日競技）◇14日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ 2シーズンぶりの優勝を狙った島田紗はプレーオフ2ホール目で力尽き、6アンダーの2位に終わった。今季のネクヒロでは複数回優勝が目標。この経験を糧に次のチャンスでは優勝をつかみ取るつもりだ。
白熱のプレーオフを全部振り返り！LIVE配信アーカイブ
正規のラウンドの最終ホール、プレーオフ2ホール目、18番パー4での2度のボギーで島田は優勝を逃した。それぞれ、グリーン左サイドから、グリーン奥からのアプローチを寄せ切れなかったもの。「最近58度のウエッジを新しいものに替えて、ちょっと右に出るというか、感覚と合っていない感じがしていたので、できればアプローチはしたくないなと思っていました」。抱えていた違和感が勝負所で顔を出した。 それでも、8バーディを奪い手応えは十分にあった一日。「課題のパタ―も、ショットも良くなってきていると思います。前回プレーオフをした時は緊張して思うようなプレーができなかったんですけど、今日は落ち着いていつも通りにできたかなと思います」。優勝は逃しても、次につながる自信はしっかりと持ち帰った。 さらに持ち帰ったのは賞金だ。優勝がアマチュアの山本唯依だったため、優勝賞金50万円と副賞の10万円の合計60万円は島田の手に渡った。「めちゃくちゃラッキーですね。これで美味しいものを食べたいです。焼肉がいいかな」。北海道出身だが現在は茨城が拠点。近くには同じくプロテスト合格を目指し、ネクヒロでプレーする仲間がいる。彼女たちに「今回は任せて」と声を掛けるつもりだ。 「昨年は優勝できなかったので今年は複数回優勝して、プロテストも最後は余裕のある位置で迎えて、その先もQTも上位で、来年はレギュラーツアーに行きたいです」。６月に25歳を迎えるネクヒロラストイヤー。最高の形で次のステージへと羽ばたきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第3戦最終結果 リーダーボード
大の竜党 兼松亜衣がネクヒロ自身ベスト3位！ドラゴンズは「試合を見ると悔しいので最近は…」【ネクヒロ第3戦】
ネクヒロ史上2人目のアマ優勝！山本唯依、女子アマVからの最終プロテスト行きを狙う【ネクヒロ第3戦】
「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 3位は互いに切磋琢磨して成長し合う双子の姉妹
初Vの地で連覇を狙う佐久間朱莉は大里桃子、菅楓華と同組 不動裕理は今季初戦
白熱のプレーオフを全部振り返り！LIVE配信アーカイブ
正規のラウンドの最終ホール、プレーオフ2ホール目、18番パー4での2度のボギーで島田は優勝を逃した。それぞれ、グリーン左サイドから、グリーン奥からのアプローチを寄せ切れなかったもの。「最近58度のウエッジを新しいものに替えて、ちょっと右に出るというか、感覚と合っていない感じがしていたので、できればアプローチはしたくないなと思っていました」。抱えていた違和感が勝負所で顔を出した。 それでも、8バーディを奪い手応えは十分にあった一日。「課題のパタ―も、ショットも良くなってきていると思います。前回プレーオフをした時は緊張して思うようなプレーができなかったんですけど、今日は落ち着いていつも通りにできたかなと思います」。優勝は逃しても、次につながる自信はしっかりと持ち帰った。 さらに持ち帰ったのは賞金だ。優勝がアマチュアの山本唯依だったため、優勝賞金50万円と副賞の10万円の合計60万円は島田の手に渡った。「めちゃくちゃラッキーですね。これで美味しいものを食べたいです。焼肉がいいかな」。北海道出身だが現在は茨城が拠点。近くには同じくプロテスト合格を目指し、ネクヒロでプレーする仲間がいる。彼女たちに「今回は任せて」と声を掛けるつもりだ。 「昨年は優勝できなかったので今年は複数回優勝して、プロテストも最後は余裕のある位置で迎えて、その先もQTも上位で、来年はレギュラーツアーに行きたいです」。６月に25歳を迎えるネクヒロラストイヤー。最高の形で次のステージへと羽ばたきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第3戦最終結果 リーダーボード
大の竜党 兼松亜衣がネクヒロ自身ベスト3位！ドラゴンズは「試合を見ると悔しいので最近は…」【ネクヒロ第3戦】
ネクヒロ史上2人目のアマ優勝！山本唯依、女子アマVからの最終プロテスト行きを狙う【ネクヒロ第3戦】
「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 3位は互いに切磋琢磨して成長し合う双子の姉妹
初Vの地で連覇を狙う佐久間朱莉は大里桃子、菅楓華と同組 不動裕理は今季初戦