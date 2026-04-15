「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 3位は互いに切磋琢磨して成長し合う双子の姉妹
豪快な飛ばしやピンを攻めるショットなど、魅せるゴルフもできるツアープロ達。そんなプレーを実際に間近で見られたらテンションが上がるし、ちょっとしたアドバイスももらえれば、大満足のゴルフとなるだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。3位にランクインしたのは、互いに切磋琢磨して成長し合う岩井明愛・千怜の双子姉妹だ。
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【3位】岩井姉妹3位にランクインしたのは、岩井明愛・千怜の岩井姉妹。個々の票数の合算ではなく、「岩井姉妹」としてこれだけの投票が集まった。SNSなどでも姉妹で行動している姿をよく公開しており、「ラウンドできるなら姉妹一緒で」という意見が多く、「姉妹のプレーの違いをこの目で確認したい」「飛ばすし、マネジメントも見てみたい」「二人ともトップスターだし、常にゴルフの安定感があるので」という意見が多く寄せられた。昨年は米ツアーに参戦し、ともにルーキーイヤーを初優勝で飾り、ツアー史上初の双子Vを達成。明愛は「チームにも支えられて100点満点の年でした」と語り、千怜も「まずは勝つことが目標だったので、それを達成することができてよかったです」と昨年を振り返った。互いの活躍に刺激を受けながら切磋琢磨し合っている姉妹。「ステップ・アップ・ツアーから見ていて、応援していたから」「まだ若いし、元気も良いので、見ていてパワーをもらえる」という応援コメントにもあるように、姉妹そろっての活躍が、今年も期待されている。【主な投票コメント】・スイングが好きだしファンだから。・直ドラを見てみたい！・姉妹で戦う姿がかっこいい。・明るく、楽しくプレーできそう。・飛距離とアプローチ、パターを近くで見てみたい。むっちゃファン！・ドライバーの飛距離が魅力。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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