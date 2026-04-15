「一瞬菜々ちゃん怖い顔（笑）」菅沼菜々のボールがカップイン直前に弾き飛ばされるハプイングを激写！「まさかのごっつんこ」
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。トーナメント中に捉えた様々な瞬間を公開して人気を集める「ひとこまJLPGA」シリーズ。今回は「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」の練習グリーンで起こったハプニングの激写動画を投稿した。
【動画】カップインを邪魔された菅沼菜々 表情の変化に注目！
ショートパットの練習をする菅沼菜々。打ったボールがカップインをする直前に、右からコロがってきたボールに弾き飛ばされてしまった。「え！」という表情を浮かべたが、そのボールを打った佐藤心結から声をかけられたのか、「仕方ないよね」と笑みを浮かべていた。投稿を見たファンも「まさかのごっつんこ」「何回見ても面白い」「一瞬菜々ちゃん怖い顔（笑）」「菅沼さんを見てると、何故かニコニコしてしまう」など、動画を大いに楽しんだ様子だった。今季の菅沼は千葉県で開催された「Vポイント×SMBCレディス」で単独7位に入る好スタートを切ると、これまでの4試合すべてで予選を通過している。一方、佐藤はこれまでの6戦で予選通過は3試合とやや苦戦だ。今週は熊本県で開催される「KKT杯バンテリンレディス」に参戦予定。2人ともに上位進出、そして菅沼は4勝目を、佐藤は2勝目を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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