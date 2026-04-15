ディズニーで遊び尽くしたけれど…練習もたくさん ドローヒッター・吉田優利の悩み「あまりにもつかまらない」
＜JMイーグルLA選手権 事前情報◇14日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞1週間のオープンウィークは有意義だった。吉田優利は“ディズニーのプロ”と呼ぶ古江彩佳とともにカリフォルニアディズニーへ。滞在時間14時間、3万歩と、まさに遊び尽くした一日だった。
【現地写真】渋野日向子もさっそく練習開始
「“えってぃ”（古江彩佳）とどこかに行くのはひさびさ。（ディズニーに）行くときがあったら一緒に行こうと話していたら、ちょうどタイムリーに誘ってくれました。いっぱい歩いて、いっぱい乗って…完璧なルートで（笑）。楽しかったです」もともと「あまりテーマパークにいかない」タイプで、日本のディズニーを訪れるのも年に1回あるかないかという程度。いわば“初心者”の吉田は、プロにたくさんのことを教わりながら、初めての米国ディズニーを満喫した。全力でリフレッシュをする一方で、それ以上にゴルフ場でかなりの時間を過ごした。「練習…しましたねぇ…」としみじみ語る言葉から、その努力が伝わってくる。現在の悩みは球がつかまらないこと。「左のミスがキライで、右はオッケーと考えていたけれど、あまりにもつかまらない。なにかおかしいなと、試行錯誤しながらです」。生粋のドローヒッターにとって大きい課題だ。「クラブを自分に合わせちゃうと右に行くスイングが直らなくなる」からと、ギアの見直しをしないのが流儀。生命線を取り戻す糸口を、なんとかつかみたい。大会2日目の17日には26歳の誕生日を迎える。「気持ちは19歳。19歳の自分がうらやましくて止まりたい自分もいるし、前に進まなきゃいけない気持ちもあります（笑）。勢いは消したくないですよね」。納得のいくスイング、球筋、そして何より結果で、自らのバースデーウィークに花を添えたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
JMイーグルLA選手権 予選ラウンド組み合わせ＆スタート時間
【写真】吉田優利がドレスに着替えたら…
【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子
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