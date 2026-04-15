28才の誕生日を迎えた小祝さくらをスタッフも全力サポート宣言！ 「笑顔を見ると私たちも幸せな気持ちに…」
小祝さくらのスタッフが自身のインスタグラムを更新。「Happy Birthday さくちゃん28歳おめでとう」と、4月15日に誕生日を迎えた小祝を祝福した。
【写真】セパ6球団の監督を従えて？ 堂々と真ん中に立つ小祝さくら
そして「昨年はケガをしたり大変な思いを沢山したけれど 28歳は少しずつ一緒に頑張っていきましょう!!」と声をかけていた。「どんなに辛い時も笑顔を絶やさず前向きに取り組む姿は本当にすごいなといつも思っています！」「さくちゃんの笑顔を見ると私たちも幸せな気持ちになるので、これからもみんなでサポート頑張ります」と、スタッフも小祝ファンのような気持で支え続けていくことを宣言していた。投稿ではプロ野球の開幕前に、宮崎県でキャンプをしたセパ6球団の監督が並んだ写真パネルの前で撮った写真を公開。小祝はオリックス・バファローズのＴシャツを着て、真ん中で腕組みをして立っている。隣はバファローズの岸田護監督だ。投稿を見たファンからも「お誕生日おめでとうございます」「ハッピーなことがたっくさん、ありますように」「活躍楽しみにしています」「次は優勝でお祝いしましょう」など、たくさんの祝福と声援が送られていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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