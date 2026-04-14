HS43m/sで“飛ぶ”ボールランキングTOP3 「操作性、安定性はやや劣るが……」257.4ヤードでトップになったのは？【ロボット試打】
藤倉コンポジットの協力を得て、各ボールをドライバーで打ったときのロボットテストを実施。使用したドライバーは、昨年最も売れた『G440 MAX』に、『スピーダーNX ゴールド 50S』を組み合わせた。福島県南相馬市にある同社の小高工場内のテストセンターで、HS43m/sで試打したボールをトラックマンで計測。エラーを除いた3球の平均値を取った。その結果とともに、プロゴルファーの海老原秀聡が試打したインプレッションも紹介する。
【ロボット試打】HS43m/sで“飛ぶ”ボールTOP10をまとめて発表 4位以下には“スピン系”の方が多くランクイン
◇ ◇ ◇1位 本間ゴルフ『D-1』 257.4ヤード2位 ダンロップ『スリクソン Zスター XV』 254.9ヤード3位 キャロウェイ『クロムツアー』 254.8ヤードこの条件下で飛距離が最も出るボールは、本間ゴルフの低価格ボール『D-1』という結果に。一番飛距離が出なかったモデルと比較すると、実に11.1ヤードもの差がついた。海老原は「打感が非常に軽くて、球離れが速く、低スピンです。コントロール性や安定性はやや低いかもしれませんが、飛距離性能はダントツで高い。パターでも初速が出る、飛距離特化型ボールですね」と評価する。2位となったダンロップ『スリクソン Zスター XV』は、松山英樹らトッププロが使う人気モデル。「打感がかっちりしていて、芯のしっかり感があります。そのぶん、初速も出て飛んでくれますが、弾き過ぎず、つかまりも良いので、操作性の高さも魅力です」と上級者が好みそうなポイントを挙げる。また、3位となったキャロウェイ『クロムツアー』も「フェースの乗り感が強く、操作性が高くてつかまりも良いと感じました」と、飛距離と操作性のバランスの良さを評価した。【試打検証したボール31モデル】※順不同ブリヂストン：『ツアーB X』『ツアーB XS』『ツアーB JGR』『プリセプトPR1』ダンロップ：『スリクソン Zスター』『スリクソン ZスターXV』『スリクソン Zスター◆』『ロイヤルマックスフライ赤』『ロイヤルマックスフライ黒』『スリクソン XmaX』『ゼクシオハイパーRD』キャロウェイ：『クロムソフト』『クロムツアー』『クロムツアーX』テーラーメイド：『TP5』『TP5x』ミズノ：『Mizuno Pro S』『Mizuno Pro X』本間ゴルフ：『TW-S』『TW-X』『D-1』プロギア：『RSスピン』『PRGR プレミアム』『ソフトディスタンス』『スーパーegg』キャスコ：『キャスコロイヤル3』『キラMAX』『キラダイヤモンド』『ゼウスインパクト』ゴルフパートナー：『ネクスジェン ツアースペック』『ネクスジェン Dスペック』解説・試打：海老原秀聡えびはら・ひであき／1990年生まれ。2012年にプロ入り。試打経験豊富で、繊細な感覚を言語化できる。「GOLF＆FITNESS POINT 芝浦」でレッスン活動を行っている。◇ ◇ ◇ロボットで最新ボール31モデルを試打検証 関連記事「最新ボール全31モデルを徹底診断！ ドライバー、アイアン、ウェッジショット時のスピン量に飛距離…全部公開」で紹介
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新ボール全31モデルを徹底診断！ ドライバー、アイアン、ウェッジショット時のスピン量に飛距離…全部公開
ロボット計測で判明！ 31種のボールを試打検証したら一番飛距離が出たのはホンマ『D-1』だった
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◇ ◇ ◇1位 本間ゴルフ『D-1』 257.4ヤード2位 ダンロップ『スリクソン Zスター XV』 254.9ヤード3位 キャロウェイ『クロムツアー』 254.8ヤードこの条件下で飛距離が最も出るボールは、本間ゴルフの低価格ボール『D-1』という結果に。一番飛距離が出なかったモデルと比較すると、実に11.1ヤードもの差がついた。海老原は「打感が非常に軽くて、球離れが速く、低スピンです。コントロール性や安定性はやや低いかもしれませんが、飛距離性能はダントツで高い。パターでも初速が出る、飛距離特化型ボールですね」と評価する。2位となったダンロップ『スリクソン Zスター XV』は、松山英樹らトッププロが使う人気モデル。「打感がかっちりしていて、芯のしっかり感があります。そのぶん、初速も出て飛んでくれますが、弾き過ぎず、つかまりも良いので、操作性の高さも魅力です」と上級者が好みそうなポイントを挙げる。また、3位となったキャロウェイ『クロムツアー』も「フェースの乗り感が強く、操作性が高くてつかまりも良いと感じました」と、飛距離と操作性のバランスの良さを評価した。【試打検証したボール31モデル】※順不同ブリヂストン：『ツアーB X』『ツアーB XS』『ツアーB JGR』『プリセプトPR1』ダンロップ：『スリクソン Zスター』『スリクソン ZスターXV』『スリクソン Zスター◆』『ロイヤルマックスフライ赤』『ロイヤルマックスフライ黒』『スリクソン XmaX』『ゼクシオハイパーRD』キャロウェイ：『クロムソフト』『クロムツアー』『クロムツアーX』テーラーメイド：『TP5』『TP5x』ミズノ：『Mizuno Pro S』『Mizuno Pro X』本間ゴルフ：『TW-S』『TW-X』『D-1』プロギア：『RSスピン』『PRGR プレミアム』『ソフトディスタンス』『スーパーegg』キャスコ：『キャスコロイヤル3』『キラMAX』『キラダイヤモンド』『ゼウスインパクト』ゴルフパートナー：『ネクスジェン ツアースペック』『ネクスジェン Dスペック』解説・試打：海老原秀聡えびはら・ひであき／1990年生まれ。2012年にプロ入り。試打経験豊富で、繊細な感覚を言語化できる。「GOLF＆FITNESS POINT 芝浦」でレッスン活動を行っている。◇ ◇ ◇ロボットで最新ボール31モデルを試打検証 関連記事「最新ボール全31モデルを徹底診断！ ドライバー、アイアン、ウェッジショット時のスピン量に飛距離…全部公開」で紹介
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