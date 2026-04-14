ネクヒロ史上2人目のアマ優勝！山本唯依、女子アマVからの最終プロテスト行きを狙う【ネクヒロ第3戦】
＜CR?ATION DREAM CUP（1日競技）◇14日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ 21歳のアマチュア・山本唯依が6アンダーで並んだ島田紗とのプレーオフを2ホール目で制し、初優勝を飾った。アマチュアの優勝は昨年の春山愛に続く、ネクヒロ史上2人目の快挙。優勝賞金は50万円に設定されていたが、山本にはアマチュア規定の上限となる10万円が贈られた。
激闘プレーオフをLIVE映像でプレーバック 第3戦アーカイブ
プレーオフ２ホール目、２人はともに微妙な距離のパーパットを残した。先に打つ山本は２．５メートル。「スライスラインが苦手なんですけど、その分、たくさん練習してきたので自信はありました」。結果的にはこれが初優勝を引き寄せる貴重な一打となった。 パッティングは長年に渡って抱えてきた課題。「悩むことを嫌がってあまり練習してこなかったんですけど、今年は立ち向かおうと思って、多い日には一日に３時間とかパッティングの練習をしてきました」。正規のラウンドは６バーディ、ボギーなしの「66」。練習してきたことが結果に結びついた。 ネクヒロに出場する選手の多くがプロ宣言しているが、山本はアマチュアとして参戦している。「昨年の『日本女子アマ』（８位）で今年のシードを得たのが大きいですね」。国内アマ最高峰の大会には優勝すれば、いきなり最終プロテストに進める特急券がついてくる。アマチュアを続ける明確なメリットだ。 今年の日本女子アマは6月に北海道ブルックスCCでの開催。事前の練習ラウンドを含めると経費は35万円ほどの見込みだという。「今回の賞金はこの経費に使います。父にも『稼いで来い』と言われていたので、これで文句はないと思います（笑）」。規定により10万円とはいえ、大きな負担軽減になる。 ちなみに今大会は神奈川在住の他の選手の家に泊まって出場していた。「混む時間だったみたいで、今朝は1時間45分ぐらいかかりました。来週のネクヒロも千葉なので、このまま居候させてもらって出場します」。次戦は22〜23日の「Sanrio Smile Golf Tournament」。経費はしっかり抑えつつ、もうひと稼ぎを狙っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第3戦リーダーボード 最終結果
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