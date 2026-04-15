AMIAYA・AMI、実弟の挙式報告 新郎新婦＆両親顔出しショット公開に「美形一族」「着物姿が美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/15】ツインズユニット・AMIAYAのAMIが4月14日、自身のInstagramを更新。弟の結婚式に参列した様子を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】36歳双子モデル「美男美女」「絵になる2人」弟夫妻の顔出し結婚式ショット
AMIは「先月は我が家の末っ子長男りょうくんの結婚式でした」と報告し、家族の門出を祝う晴れやかなオフショットを公開。「優しい優しいりょうくんの幸せな門出を家族みんなでお祝い出来たこと、本当に幸せに思います」とつづり、自身の色鮮やかな着物姿や、新郎新婦の幸せあふれる様子を披露した。
さらに、正装した両親の姿、蝶ネクタイでおめかしした子供の可愛らしい姿も公開。「幸せいっぱい感じて 心がポカポカになった日。最高の結婚式だったよ」と、家族や親戚と過ごした貴重な時間を振り返っている。
この投稿には「おめでとうございます」「美形一族」「着物姿が美しい」「新郎新婦も美男美女」「子供さん大きくなってる」「素敵すぎる」といった反響が寄せられている。
AMIは1988年11月8日生まれ。静岡県出身。姉・AYAと共にピンクヘアーがトレードマークのツインズユニット・AMIAYAとして、モデル、ブランドディレクター、DJなどで活躍。リアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に吉原健司として出演し話題となったKENNYと2022年7月に結婚したことを発表し、2025年7月11日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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◆AMI、結婚式での家族顔出しショット披露
AMIは「先月は我が家の末っ子長男りょうくんの結婚式でした」と報告し、家族の門出を祝う晴れやかなオフショットを公開。「優しい優しいりょうくんの幸せな門出を家族みんなでお祝い出来たこと、本当に幸せに思います」とつづり、自身の色鮮やかな着物姿や、新郎新婦の幸せあふれる様子を披露した。
◆AMIの投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます」「美形一族」「着物姿が美しい」「新郎新婦も美男美女」「子供さん大きくなってる」「素敵すぎる」といった反響が寄せられている。
AMIは1988年11月8日生まれ。静岡県出身。姉・AYAと共にピンクヘアーがトレードマークのツインズユニット・AMIAYAとして、モデル、ブランドディレクター、DJなどで活躍。リアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に吉原健司として出演し話題となったKENNYと2022年7月に結婚したことを発表し、2025年7月11日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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