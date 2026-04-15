【大人気連載プレイバック】#71

【前回を読む】「オレの育てた選手が信用できねえのか！」心底感謝している土井正三さんの情熱と指導

■「仁志敏久の真実」（第7回=2010年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの故・武上四郎さんについて触れられた、「仁志敏久の真実」（第7回=2010年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

打撃コーチの武上四郎の存在も大きかった。小柄ながら、現役時代は「ケンカ四郎」の異名を取り、闘志あふれるプレーを売りにした武上は、仁志と自分をダブらせたのかもしれない。

「武上さんもまた、情熱的な方でした。『ムチャクチャなくらい練習をやらなきゃいけない時期があるんだ』と、とにかくバットを振らされた。キャンプのときはまさに朝から晩までという感じで、1日1000スイングは当たり前。宿舎に戻れば部屋に呼ばれて、今度は講義です。武上さんはヤクルト（アトムズ）監督だった三原脩さん（西鉄監督など）の考え方、指導をすべてメモに取っていて、ボロボロになったそのノートをボクに写させながら、熱っぽく教えてくれました」

カウント0-1になったときの相手投手の心理やそのケースでの狙い球の絞り方、すべてのカウントにおける注意点を「三原ノート」をもとに伝授した。徹底的にバットを振らせることで技術の礎をつくり、それを生かす頭の使い方を夜通し勉強させられた。

「カウント0-1ではこのボールに注意しろ、0-2ではこれ、1-2ではこのボール、1-3ではこれに気をつけろ……。あとで考えたら、どのカウントになっても『このボールには手を出すな』ってことになる。結局、2-3になるまで打てないじゃん！ と同期入団の清水（崇行=元巨人、西武。現評論家）と一緒に笑ったりもしたけど、武上さんの愛情、情熱は気持ちに響いた」

仁志を経験のない左翼で起用した長嶋監督に、「オレの育てた選手を信用できないのか！」と仁志以上に怒ってくれた内野守備走塁コーチの土井正三と同様、武上もまた親身になって選手の面倒を見た。

「新人時代、打撃がスランプになってしばらくスタメンから外されたことがあった。チャンスになって長嶋監督が誰を代打に出そうか考えているとき、武上さんの声が聞こえた。『監督、仁志でいきましょう。仁志を使ってやってください』。今でも、あのときの武上さんの表情、声の調子まで昨日のことのように思い出せる。落ち込み、自信を失いかけていただけにうれしかった。この人のために、と思った。つくづくボクは人に恵まれていたと思います」

武上は00年オフに体調不良を理由に巨人の打撃コーチを退任。2年後の8月に肝不全でこの世を去った。

「なにも報いることができなかったけど、00年の巨人とダイエーのONシリーズで日本一になり、自分も優秀選手に選ばれる活躍ができた。それがせめてもの恩返しです」

そう言って仁志は視線をさまよわせた。（この項おわり）

▽にし・としひさ 1971年10月4日、茨城県生まれ。1年生からレギュラーを張った常総学院では3年連続で夏の甲子園に出場。早大、日本生命を経て95年のドラフト2位（逆指名）で巨人に入団。強打好守の二塁手として新人王、4度のゴールデングラブ賞を獲得するなど活躍した。06年オフに横浜に移籍し、09年限りで退団。米独立リーグでプレーしていた2010年6月に現役を引退した。日本での通算成績は14年で1587試合に出場して1591安打（打率.268）、541打点、154本塁打。