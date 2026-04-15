巨人は、２２日に敷島公園野球場（前橋市）で行う中日戦で「ジャイアンツスクエア」や群馬県出身のタレント・井森美幸によるファーストピッチ、５人組コーラスグループ「ベイビーブー」による国歌斉唱、マスコットキャラクター「ぐんまちゃん」の来場、抽選会などのイベントを開催すると発表した。

各イベントの概要は以下の通り。

・「試合後グラウンド体験」抽選会

試合終了後のグラウンドで記念撮影などが行える「試合後グラウンド体験」が当たる抽選会を行う。

・ジャイアンツスクエア

読売巨人軍公式マスコットガール「ヴィーナス」によるダンスパフォーマンスのほか、じゃんけんで選手のサイングッズや、試合終了後のグラウンド開放参加券が当たる「ジャイアンツ拳」を行う。

・井森美幸によるファーストピッチ

０８年から「ぐんま大使」に就任している井森美幸が試合前のセレモニアルピッチを務める。

・５人組コーラス・エンターテイメントグループ「ベイビーブー」による試合前の国歌斉唱

・マスコットキャラクター「ぐんまちゃん」が登場

群馬県のマスコットで、宣伝部長を務める「ぐんまちゃん」が来場する。Ｊリーグ・ザスパ群馬の「ザスパンダ」「湯友（ゆうと）」も来場し、ジャビットとともに球場を盛り上げる。

・寿司レース

３回裏終了後に、参加者がマグロ、コハダ、たまご、えび、穴子の「江戸前スーシーズ」に扮（ふん）してして競走する。