スノーボード・ハーフパイプ男子で２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で「平野歩夢スペシャルトークイベント ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＵＮＩＱＬＯ」に出席した。大けがから“復活劇”を見せた２月のミラノ・コルティナ五輪を終えて約６０日。今後の活動について４年後の３０年にフランス・アルプス地方で行われる冬季五輪を視野に入れつつ、「新たな挑戦」を思案していることを明かした。

１４年ソチ五輪から銀、銀、そして北京五輪で日本スノーボード界初の金メダルに輝いた。「夢としていた五輪で金を取るまでは辞められない自分がいた。目標の１つとして達成した」。“夢の先”として挑戦したミラノ・コルティナ大会では、開幕直前のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折などを負傷したが、“奇跡の復活”を見せて７位。後輩の戸塚優斗（ヨネックス）が金、山田琉聖（ＪＷＳＣ）が銅メダルを獲得し、日本の強さが光った。「日本にスノーボードだったり、自分がやってきたことを認められたい気持ちが強かった。今回の五輪で１つ、自分の目的も達成できた」と振り返る。

１５歳から出場し、２１年東京夏季五輪にはスケートボードで出場。２７歳になった今、これまでの５大会を経た上で「現時点で道は五輪のスノーボードだけじゃない。新しいことを考えて進んでいきたい気持ちが芽生えている」と明かした。「あと何が僕にできるんだろうな？」と自問自答を繰り返す日々だという。「新たな道」を簡単に決められず、葛藤しているのはこれまで突き詰めてきたからこそ。「やってきたこと以外のことで今まで以上のことを作りたい自分がいる」と素直に話した。

まだ進むべき道を決めきれていないが「どう成長して、新しく自分が強く成長していけるのかということに重きを置いている」と軸はぶれない。「新しいスポーツなのか、趣味を育てるのか、音楽も好きだし、服も…。好きなことを突き詰めていきたい純粋な気持ちがあるかなと」

２４年３月に結婚を発表し、第１子が誕生したことを明かしている。「父親として子供をどう育てていけるのか、そういう道をどう作っていけるのかとかすごい考えていたり…」と父として真剣な表情を見せる。五輪だけを考えてきたミラノまでの道とは変わり、支えてくれた家族のことも深く考えている毎日を過ごす。

３０年冬季五輪に向けても約４年ある。「今後の判断というのはこれからゆっくりする時間があるので、そこで整理し、また五輪を目指すのも、そこにも成長があると思うし、自分がやってきていないことに挑戦するのも成長だと思うので。そこは改めて整理して考えてこれからまた進んでいければなと思います」とじっくり歩夢自身の心と向き合い「次の道」を決めていく。