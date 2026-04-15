◇NBA・プレーイントーナメント ホーネッツ127ー126ヒート（2026年4月14日 スペクトラム・センター）

NBAは14日（日本時間15日）、プレーオフ（PO）進出を懸けたプレーイン・トーナメントが開幕。東カンファレンスでは9位ホーネッツが10位ヒートに延長戦突入の死闘を制して、プレーオフ（PO）進出へ望みをつなげた。

負ければ敗退となる大一番。東カンファレンスは9位ホーネッツと10位ヒートが激突した。第2Qにヒートの“エース”バム・アデバヨに悪夢が襲った。ルーズボール争いの際にアデバヨがホーネッツのラメロ・ボールに足をすくわれる形で転倒。そのままロッカールームに退いて負傷交代となった。アクシデントが起こりながらもヒートが54―52と2点リードで前半を折り返した。

ヒートはエースを欠きながらも後半も戦い抜いた。114―114で延長戦に突入すると、5点ビハインドで迎えた残り24秒。タイラー・ヒーローが3Pシュートを沈めると、残り9秒には左コーナーでヒーローが相手の反則を誘った。3本フリースローを決めて、1点リードを奪った。勝利をつかみかけたものの、残り5秒で逆転を許してプレーイン・トーナメント敗退となった。

試合後の会見でヒートのエリック・スポールストラHCは「愚かなプレーだと思う。危険なプレーだ」とアデバヨの負傷につながったラメロのプレーについて苦言を呈した。

「自分たちのベストの選手を失ったのは明らかだった。これは言い訳じゃない。ホーネッツは素晴らしいプレーをしていた。こちらにも終盤でチャンスはあった。それだけに残念だ。彼はあれで罰せられるべきだった」と説明した。

ラメロは試合後の会見で「あのプレーについては申し訳ない。頭を打ってて自分がどこにいるのかよくわからなかったんだ。彼に連絡して大丈夫かどうか確認してくるよ」と謝罪の言葉を残した。