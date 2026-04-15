主人公・高橋一生を突き落とした犯人は？「やめた社員か？」「手は若い女性っぽい」初回から考察飛び交うドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』

4月14日（火）より放送がスタートしたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作では主演・高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいる。

第1話では、周囲から反感を買いながらも会社を成長させてきた光誠が、何者かに階段から突き落とされ、そこから過去の世界の別人に“転生”してしまう衝撃の展開が描かれた。

SNS上では、いったい誰が光誠を突き落としたのかと、さっそく考察が飛び交っていた。

【映像】突き落とされる光誠と、わずかに映る犯人

◆孤独に突き進んでいく冷酷無比社長

新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公の光誠は、そのビジネス手腕で数々の事業展開を進め、ついには銀行を買収するところまで到達。しかしそのなかで、当初は「人のため」に動いていたはずの光誠が、いつしかIT業界の頂点に君臨するという野望に突き進み、周囲からの反感など意に介さないような人間になっていた。

あるとき光誠は、ビジネスのために広大な土地を求め、下町の寂れた「あかり商店街」に狙いを定める。商店街の人々は立ち退きに抵抗したが、光誠は部下に強引な交渉を指示し、商店街の人々を追い詰めていった。

そして商店街で“ある悲劇”が起き、光誠のやり方に反発心を抱いていたNEOXISの創業メンバー・友野達樹（鈴鹿央士）が辞職。光誠の秘書・英梨（横田真悠）も、それに続くように退職願を提出した。

その後、NEOXISが買収した銀行に莫大な負債があったことが判明。光誠はこれを見抜けなかったNEOXIS役員の財部銀平（関幸治）を容赦なく解雇する。

そしてこの仕打ちを見ていたもうひとりのNEOXIS役員・土屋大地（阿部亮平）は、周囲からの非難をまったく気にしない光誠にしびれを切らし、会社を去ってしまった。

こうして商店街の人々だけでなく、会社の仲間たちからも見限られた光誠。それでも光誠は動じず、冷静に会社を立て直していった。

そんななか、あるとき神社を訪れた光誠は、その帰り道で突然何者かに階段の上から突き落とされてしまう。

幸い光誠は病院で目覚めるも、そこは2026年ではなく、時代を遡った2012年の世界だった。さらに光誠は、あかり商店街に生きる自分と瓜二つの男・英人に転生しており…。

第1話から衝撃の急展開が描かれた本作。光誠を突き落とした人物はハッキリとは映っておらず、SNS上では「やめた社員か？」「キーマンになりそうなのは元秘書の英梨」「友野じゃないよね？」「手は若い女性っぽい」「恨み買いすぎて誰が突き落としてもおかしくない」とさまざまな予想が投稿されていた。