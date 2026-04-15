パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、鉄道写真家の助川康史氏が講師を務めるオンライン撮影講座を5月28日（木）に実施する。現在、参加者を募集している。

講師の作品を鑑賞しながら、カメラの設定、撮影テクニック、狙い方、守るべきマナーなどを解説するという。

撮影：助川康史

撮影：助川康史

撮影：助川康史

イベント名

魅力あふれる鉄道を思いのままに捉える！鉄道写真撮影講座

会場

Zoomオンラインウェビナー

費用

無料

講師

鉄道写真家 助川康史氏

1975年東京生まれ。東京ビジュアルアーツ写真学科卒業後、鉄道写真家の真島満秀氏を師事。鉄道車両が持つ魅力と鉄道を取りまく美しい光景を求めて日本各地の線路際で奮闘中。鉄道ダイヤ情報（交通新聞社）などの鉄道趣味誌の取材や時刻表などの表紙写真を手掛ける。また鉄道会社のポスターやカレンダー撮影も精力的に行っている。日本鉄道写真作家協会（JRPS）理事。（有）マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ勤務。 ニコンカレッジ講師。

参加資格

「ドスパラクリエイティブプロダクション」に参加しているドスパラ会員 ※新規申し込みによる参加も可能

参加申し込み

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