「日本がアメリカの連勝を10で止めた」なでしこJの“完封勝利”を米メディアが速報。大熊茜の牙城「24年イングランド戦以来、無得点に抑えた初のGK」
接戦を制した。
アメリカ遠征中の日本女子代表は現地４月14日、アメリカ女子代表との３連戦の２戦目に臨み、浜野まいかのゴールで１−０の勝利を収めた。
１−２で敗れた１戦目からスタメンを９人、変更したなでしこジャパンは、27分にスコアボードを動かす。土方麻椰のパスを受けた浜野が、巧みなキックフェイントで相手をかわし、左足を振り抜く。鋭いシュートをニア上に突き刺す。この１点を最後まで守り抜いた。
女子サッカー界で屈指の強豪から金星をあげた。敗れたアメリカの各メディアが試合を報じるなか、『Field Level Media』は「日本がアメリカの連勝を10で止めた」と見出しを打った記事を掲載。いくつかのデータに言及する。
「大熊茜は５セーブを記録し、2024年11月30日に行なわれたアメリカ対イングランドの親善試合（０−０の引き分け）以来、アメリカを無得点に抑えた初のゴールキーパーとなった」
「2011年ワールドカップ優勝国の日本は、昨年10月の親善試合でポルトガルに１−２で敗れて以来の敗戦をアメリカに突きつけた」
「アメリカはボール支配率で66.5％を記録し、シュート数でも12対９とリードしたが、枠内シュート数は両チームとも５本で同数だった」
前回対戦でアメリカの10連勝を許した日本が、見事に“リベンジ”。最後まで粘り強く戦い、難敵を下してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかの華麗な左足ゴラッソ
アメリカ遠征中の日本女子代表は現地４月14日、アメリカ女子代表との３連戦の２戦目に臨み、浜野まいかのゴールで１−０の勝利を収めた。
１−２で敗れた１戦目からスタメンを９人、変更したなでしこジャパンは、27分にスコアボードを動かす。土方麻椰のパスを受けた浜野が、巧みなキックフェイントで相手をかわし、左足を振り抜く。鋭いシュートをニア上に突き刺す。この１点を最後まで守り抜いた。
「大熊茜は５セーブを記録し、2024年11月30日に行なわれたアメリカ対イングランドの親善試合（０−０の引き分け）以来、アメリカを無得点に抑えた初のゴールキーパーとなった」
「2011年ワールドカップ優勝国の日本は、昨年10月の親善試合でポルトガルに１−２で敗れて以来の敗戦をアメリカに突きつけた」
「アメリカはボール支配率で66.5％を記録し、シュート数でも12対９とリードしたが、枠内シュート数は両チームとも５本で同数だった」
前回対戦でアメリカの10連勝を許した日本が、見事に“リベンジ”。最後まで粘り強く戦い、難敵を下してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかの華麗な左足ゴラッソ