超特急、新曲「ガチ夢中！」配信リリース決定！超特急に会えるTikTok撮影会も開催

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超特急の23rdシングル「ガチ夢中！」が、5月11日0時にデジタル配信されることが決定。併せて、4月15日より各種SNSにてタイトル曲「ガチ夢中！」の一部音源の先行配信もスタートした。

■疾走感溢れる超特急流の応援ソング

タイトル曲「ガチ夢中！」は、“ガチで夢中になって”何かに取り組む人の背中を全力で押す、疾走感溢れる超特急流の応援ソング。“好き”という気持ちを燃料に、夢中になって何かに挑むすべての人へ向けて、超特急が熱量高くエールを送る1曲となっている。

カップリングには、TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』のオープニング主題歌であるフレンチポップなラブソング「C’est la vie」、さらに肩の力を抜いて楽しめるチルなポップチューン「STEP BY STEP」を収録。ジャンルの異なる楽曲が並ぶ、彩り豊かなシングルに仕上がっている。

5月11日のデジタル配信を控え、4月15日より「ガチ夢中！」TikTok撮影会に参加できるTikTok投稿キャンペーン、さらにメンバーによる「ガチ応援！ボイスメッセージ」を聴くことができるPre-add／Pre-saveキャンペーンもスタート。3種類のSNS先行配信と併せて、リリースに向けた多彩な企画が続々と展開される。

■リリース情報

2026.05.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ガチ夢中！」

2026.05.13 ON SALE

SINGLE「ガチ夢中！」

■関連リンク

超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp

特設サイト

https://bullettrain.jp/23rdBT_GACHIMUCHU/

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