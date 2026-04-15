4月21日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『女性アスリートとハラスメント』
女性アスリートとハラスメント
近年、女性アスリートの活躍がめざましい一方で
容姿への過度な言及や性的消費を目的とした撮影など、
ハラスメントの問題も後を断たない。
今夜は『女性アスリートとハラスメント』について語らいます。
▼化粧しただけで「競技に集中しろ！だから負ける」と誹謗中傷
▼女性アスリートの盗撮被害…ウェアで盗撮対策も
▼資格を持つスポーツ指導者は約8割が男性と言われ、生理の相談がしにくい？
▼盗撮・ルッキズム・生理問題・結婚の壁…女性アスリートを悩ませる現実とは
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
塩粼太智（M!LK）／
江村美咲（フェンシング選手）・奥原希望（バドミントン選手）・
登坂絵莉（レスリング元日本代表）・土性沙羅（レスリング元日本代表） ※50音順