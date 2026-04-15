歌手で俳優の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の健康にまつわる悩みを打ち明けた。

現在もコンサートで全国を回っている尾藤。健康法について「毎日とにかくウオーキングと、あと地方に行ってもウオーキング、それから銭湯が好きなんですよ」と告白。「銭湯に行ってのんびりお風呂に入って、出てからのビール1杯、それが凄い楽しみで」と語った。

自宅では毎日晩酌をするそうで「仕事が終わって遅かろうが早かろうが、まずビールを1杯いただいて、次は焼酎」とニッコリ。黒柳は「じゃあお元気ですね、大丈夫」と安どした。

しかしウオーキング中に困った問題が。「僕、アイスクリームが大好きで」という尾藤に、同じくアイス好きで知られる黒柳は「ええ、分かります」と共感。

尾藤の自宅から「15歩」の場所にコンビニエンスストアがあるといい、「夜中に“いけない”と思いながら、どうしてもテレビを見ててほしくなって」と打ち明けた。

さらに「アイスクリームだけで終わるのならいいんですけど、その後またお酒を」と苦笑い。「また24時間やってるんですよ。15歩行くとアイスクリームとお酒が買えるもんですから」と嘆くと、黒柳は「そうですよねぇ」と同情していた。