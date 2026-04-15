横浜市鶴見区生麦は、江戸時代末期に薩摩藩士が英国人を斬りつけた生麦事件が起きた場所だ。

地元住民らは今、関連資料を集めた「生麦事件参考館」の再開を目指している。所有者が亡くなり、３年前に閉館した私設資料館だ。故人の遺志を受け継ぎ、開国や倒幕につながった歴史の転換点を後世に伝えたいという。（宮地語）

生麦地区では事件の起きた８月２１日に、有志による追悼祭が行われてきたが、史実を伝える施設はなかった。「地元の責任として記録を残さなければ」。そう考えたのが、酒店主の浅海武夫さんだった。自宅の一部を改装し、１９９４年に参考館を開設した。

私財をなげうって全国の古書店などから集めた資料は約６００点。事件当時の様子をつづった地元旧家当主の日記や犠牲になった英国人の写真、横浜の外国人居留地などを描いた浮世絵、事件を機に勃発した薩英戦争で使われた砲弾……。１０畳ほどの展示室は、天井まで埋め尽くすように貴重な歴史資料が飾られた。

参考館は歴史ファンが足を運ぶだけでなく、地元の小学校の課外授業にも使われた。浅海さんも夜間大学で近代史を学び直し、各地で講演活動を行うなど、事件の伝承に情熱を注いだ。しかし、２０２３年に浅海さんが９２歳で亡くなると、閉館が決まった。

ただ、閉館を惜しむ声は根強く、運営を支援してきた地元住民や浅海さんの家族、市とで話し合い、再開させることを決定。２４年４月、地元の町内会、企業、学校関係者ら約３０人が参加し、再オープンを目指すプロジェクトが発足した。

今年１月には市の補助金の交付対象に決まった。地域活性化に役立つ施設の整備に利用できるといい、展示室の改装などに活用するつもりだ。再開は２７年４月の予定で、展示品を解説するボランティアガイドの育成を進める。交流スペースを設け、児童生徒の学習の場として利用してもらう構想もある。

浅海さんとも親交があった横浜開港資料館の西川武臣館長（７１）は「浅海さんが収集した資料には歴史的価値のあるものが数多く含まれている。生麦事件だけでなく、地域の歴史を知る上でも貴重な記録だ」と評価。参考館の再開に「生麦事件を題材に国籍や年代、文化を超えた交流ができる拠点になってほしい」と期待を込める。

現在はプレオープンとして、月４日ほど週末に開館している。今月は２５、２６日に開き、入館料は３００円。問い合わせはプロジェクトの酒井晴雄さん（０９０・９８５５・７３８６）へ。

◆生麦事件＝１８６２年（文久２年）、武蔵国生麦村で馬に乗った英国人４人が薩摩藩主の父・島津久光の行列をさえぎったとして切りつけられ、１人が死亡、２人が負傷した。その後、英国が求めた賠償金などを巡り薩英戦争が勃発。力の差に圧倒された薩摩藩は、外国人を排斥する攘夷（じょうい）から開国に方針転換し、倒幕を推し進めるきっかけとなった。